Fällt Liezener Spitalsprojekt ins Wasser?

Die Kosten könnten auf 500 Millionen ansteigen

Und wenn, dann nur unter einer enormen baulichen Kraftanstrengung, die allerdings eine Kostenexplosion ins Unermessliche – Schätzungen sprechen sogar von 500 Millionen Euro, also einer Verdoppelung der ursprünglich veranschlagten Summe! – bedingen würde. Konkret müsste man das Zentralspital auf Betonpfähle stellen, die tief in die Erde getrieben werden. Ein finanzieller Drahtseilakt (siehe auch Interview auf der nächsten Seite)! Naturschutz-Experte Johannes Gepp zur „Steirerkrone“: „Im Ennstal in solchen Dimensionen zu bauen, ist eben mit einem großen Risiko behaftet, das war klar.“