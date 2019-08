Nach Schnorcheldrama droht Tauchschule jetzt Klage

Abschnitt mit Stromschnellen

Der 40-Jährige hatte seiner Mutter (68) die Tour zum Geburtstag geschenkt. In einer sechsköpfigen Gruppe waren sie mit dem Guide (47) einer Roithamer Tauchschule unterwegs. In einem Abschnitt mit Stromschnellen sollten sie sich im 3-Meter-Abstand durch eine Engstelle in ein natürliches Auffangbecken schwemmen lassen. „Mutter ist als fünfte runter, ich war der letzte. Die Fließgeschwindigkeit war plötzlich enorm, selbst ich als Rettungsschwimmer hatte keine Manövriermöglichkeit und bin gegen Felsen geschleudert worden, wobei ich mir eine Rippe gebrochen, das Knie und den Oberschenkel verletzt habe“, so Dauerböck.