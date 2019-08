Pärchen wollte Marihuana über Grenze schmuggeln

Die beiden Drogenschmuggler - eine Slowenin (22) und ein Mann (22) aus Bosnien-Herzegowina - wollten am Donnerstag gegen 22.50 Uhr mit ihrem Pkw über den Grenzübergang Lavamünd von Slowenien nach Österreich einreisen. Im Zuge einer durchgeführten Intensivkontrolle der Personen und des Fahrzeuges durch die Streife FGP Ost (Puma) konnten in einem mitgeführten Reisekoffer mehrere Packungen Marihuana - insgesamt ein Kilogramm - sichergestellt werden. Die beiden Personen wurden vorläufig festgenommen und über Anordnung der Staatsanwaltschaft Klagenfurt in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert.