Kitzsteinhorn ist Instagram-Star

„Der markante Gipfel, der Gletscher und die weite freie Sicht zum Zeller See oder auch in den unberührten Nationalpark Hohe Tauern machen das Kitzsteinhorn so einzigartig. Für Skifahrer ist es oft der erste Schnee der Saison, für Freestyler in den Snowparks ein gelungener Trick, der begeistert. Vielen unserer internationalen Gäste bieten unsere Seilbahnen den bequemen Anstieg zur ihrem ersten hochalpinen Erlebnis. Diese emotionalen Momente teilen sie mit ihren Freunden und ihrer Community. Empfehlungen, die authentisch und echt sind und für uns einen großen Wert darstellen,“ erklärt Vorstand Norbert Karlsböck.