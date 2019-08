Autofahrer attackierte Deutschen mit Pfefferspray

Am Dienstagmittag führte ein bislang unbekannter Autofahrer gegen 12.45 Uhr auf der Großgmainer Straße (L 114) von Großgmain in Fahrrichtung Wals ein riskantes Überholmanöver durch. Danach hielt er sein Fahrzeug in einem Kreisverkehr an, stieg aus und ging zu dem zuvor überholten Lenker aus Deutschland (54). Anschließend sprühte er dem Opfer aus geringer Entfernung Pfefferspray in das Gesicht.