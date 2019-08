1998: Amoklauf in NÖ + 1914: „Baron Gautsch“ sinkt

In der neuen Sendung „Damals“ nimmt Sie krone.tv mit auf eine Zeitreise durch die Geschichte unseres Landes und das Archiv der „Kronen Zeitung“. Was hat die Österreicher bewegt und unser Land geprägt? Zeitzeugen, Experten und die Redaktion der „Krone“ schildern ihre persönlichen Eindrücke. Am 13. August 1998 erschießt der 27-jährige Siegfried S. in Aspang seinen Vater und dann einen Polizisten. 1914 sinkt der österreichische Passagierdampfer „Baron Gautsch“ nachdem er auf eine Seemine aufläuft.