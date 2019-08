Steirer mischen Bier-Markt kräftig auf

Wenn es um Biergenuss geht, haben nur noch die Tschechen die Nase weiter vorn . Kein Wunder: Die küren mancherorts sogar den größten Bierbauch und kurbeln den Verbrauch auch so auf 138 Liter im Jahr an. In der Steiermark sorgen aktuell vor allem private Brauer, „Craft Beer“ und andere kreative Bier-Ideen für Furore.