Dieser Feuerwehrmann bekämpfte Brand bei FPÖ

Täter zündete sich selbst an

Die Polizei nahm mittlerweile die Ermittlungen wegen Brandstiftung auf. Das Feuer sei „offensichtlich“ gelegt worden, so Polizeisprecher Johann Baumschlager. Wie die Aufnahmen einer Überwachungskamera zeigen (siehe Video oben), waren um 1.40 Uhr vier Personen vor dem Gebäude in der Purkersdorfer Straße aufgetaucht. Die Verdächtigen schlugen die Fenster ein und warfen Molotow-Cocktails hinein. Einer der Täter zündete sich dabei selbst an. Daraufhin ergriff das Quartett die Flucht. Zwei der Unbekannten kehrten jedoch gegen 2 Uhr zurück und warfen zwei weitere Molotow-Cocktails in das Gebäude. Anschließend verschwanden sie in der Dunkelheit.