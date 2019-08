Sturm wütete über Tiroler Ort und deckte Dächer ab

Zahlreiche Einsätze am Montagmorgen

Man versuche so schnell wie möglich zu arbeiten, dass die Häuser bewohnbar bleiben, so Sagmeister. Hinzu kommen zahlreiche kleinere Einsätze, denn viele Anwohner hätten erst bei Tageslicht Schäden entdeckt. So wurden etwa auch die Dächer von drei Stadel abgedeckt. Auch Wasserschäden gilt es zu beheben.