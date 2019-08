Wöber zu Salzburg? Ramalho „sehr überrascht“

„Sind gut aufgestellt“

Ur-Rapidler Maximilian Wöber, der bis 2017 in Hütteldorf tätig war, aktuell beim FC Sevilla unter Vertrag steht, ist heißes Thema in der Mozartstadt. „Ich bin schon sehr überrascht, dass er im Gespräch ist“, machte die „Krone“ Ramalho, der beim 5:2 gegen den WAC beim ersten Gegentor nicht gut aussah, danach aber eine Toppartie ablieferte, auf das Interesse des Meisters am 21-Jährigen aufmerksam. „Ich finde, wir sind auf dieser Position gut aufgestellt.“