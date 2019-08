Grün-Weißer Aufruhr: „So will Rapid keiner sehen!“

So fühlte sich der erste Liga-Sieg wie eine Niederlage an. „Oft genug hatten wir 80 Prozent Ballbesitz, waren klar besser und haben verloren“, meinte Interims-Kapitän Dibon. „Jetzt brauchen wir uns nicht genieren, dass wir die drei Punkte mitnehmen.“ Sein Nachsatz: „Aber wir waren mit und gegen den Ball schlecht. So will Rapid keiner sehen. Wir wissen, dass wir viel Arbeit haben. Hätten wir verloren, wäre es grauslich geworden.“