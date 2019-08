Hartberg gewinnt Steirer-Derby trotz Unterzahl

Hartberg hat Sturm Graz in der dritten Runde der Fußball-Bundesliga die erste Niederlage zugefügt. Die Mannschaft von Trainer Markus Schopp setzte sich am Sonntag im Steiermark-Duell vor 5.024 Zuschauern in der ausverkauften Profertil Arena dank eines Elfmeter-Treffers von Dario Tadic in der 65. Minute durch. Der TSV zog damit nach Punkten mit den Grazern gleich und an ihnen vorbei auf Rang drei.