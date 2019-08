Nach Messerattacke steht 44-Jähriger vor Gericht

Das andere Opfer erlitt eine etwa sechs Zentimeter tiefe Stich-Schnittverletzung an der linken Brustkorbseite. „Dabei kam es zu keiner Brustkorböffnung, doch diese wäre bei nur geringfügig anders ausgeführter Messerbewegung möglich gewesen“, so der Sachverständige in seinen Ausführungen. Daher blieb der Staatsanwalt in seinem Schlussplödoyer auch bei seiner Anklage. Der Verteidiger zog in seinen Schlussworten die Angaben der Opfer und Zeugen in Zweifel. Die später Verletzten seien es gewesen, die zunächst auf den Sohn des Angeklagten losgegangen waren. Einer der Tschetschenen hatte bei dem „Tumult“ ebenfalls ein Messer dabei, was er erst spät eingestanden habe.