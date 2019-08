Die schnellste Strecke im ganzen Rennkalender

Seit 2016 hält die „Achterbahn“ in den steirischen Alpen den Rekord: Sieger Andrea Iannone jagte damals seine Ducati im Qualifying in 1:23,142 Minuten um die Strecke, damit erreichte der Italiener einen Durchschnittsspeed von 186,9 km/h. Und brach damit den Rekord von Phillip Island (Australien), der bei 182,1 km/h gestanden ist. Den Rekord in Sachen Topspeed hält Andrea Dovizioso (It) - der Ducati-Pilot kam in Mugello heuer auf unfassbare 356,7 km/h.