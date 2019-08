Emily Ratajkowski: „Körperbehaarung ist sexy!“

Die Britin erklärte auch, Menschen hätten „Angst“ vor weiblicher Sexualität, weshalb sie genau deshalb Frauen in einem negativen Licht darstellten, die sich wohl in ihrem Körper fühlen. Am Ende ihres Essays rief Ratajkowski dazu auf, endlich damit aufzuhören, Frauen nach ihrem Aussehen zu bewerten. Vor allem junge Frauen würden nämlich „aus jedem Winkel auseinander gerissen“. Stattdessen sollte es allen Frauen erlaubt sein, „zu sein, was auch immer sie sein wollen“.