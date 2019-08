„Jede Woche sterben 80 Menschen an Ebola-Virus“

„Jede Woche sterben 80 Menschen“

Die aktuelle Situation in den zwei betroffenen Provinzen im Nordosten des Landes sei im Moment „äußerst besorgniserregend“, der Ausbruch „nicht unter Kontrolle“. „Das Virus hat fast neun Monate gebraucht um die ersten 1000 Menschen zu infizieren, es hat dann nur mehr weitere neun Wochen gedauert um weitere 1000 anzustecken“, beschreibt Bachmann die enorme Beschleunigung der Verbreitung. „Jede Woche stecken sich 80 bis 100 Menschen mit dem Virus an, 70 bis 80 sterben wöchentlich daran“, so der Ebola-Experte über die erschreckenden Zahlen dieser Erkrankung.