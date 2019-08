Bikerin erlitt bei Sturz schwere Kopfverletzungen

Die Frau war Teil einer dreiköpfigen Radgruppe, sie führte die Truppe an. Gegen 16.20 Uhr passierte das Unglück: Aufgrund der hohen Fahrgeschwindigkeit fing der Vorderreifen des Fahrrades der Thailänderin plötzlich an, zu schlingern. Der 43-Jährigen verschlug es schlagartig die Lenkstange, in der Folge kam sie zu Sturz.