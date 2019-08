Wo essen die Festspielstars?

„Anna beehrt uns seit Jahren. Sie schätzt die Ruhe und natürlich unsere Schnecken“, freut sich Ulla Perner vom Restaurant „Schneckenwinkler“ am Wallersee. Auf fangfrischen Bluntausaibling in Andi Döllerers Genusswelten in Golling stehen hingegen die Ex-Jedermänner Peter Simonischek und Niki Ofczarek. Der deutsche Opernstar René Pape angelt sich lieber etwas Süßes und nascht gern die original Salzburger Mozartkugeln vom Fürst . Cecilia Bartoli ist zwar Italienerin, nebst Pasta schätzt sie aber auch österreichische Klassiker wie Backhendl. Darauf fährt auch die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel ab. Ob sie es wie letztes Jahr im Sternbräu verzehrt, wird sich in den nächsten Tagen weisen. Kein Geheimnis um ihr Lieblingsrestaurant macht Médée Elena Stikhina. Sie eilte nach der Premiere in die Blaue Gans und bekam dort von begeistern Fans gleich einen Platz angeboten. Elena revanchierte sich natürlich mit einem Drink.