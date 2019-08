„Wird THW Kiel Meister, sehen wir uns wieder“

Speziell das Lob von Weltklub Kiel freut Peißl besonders: „Für sie war alles perfekt. Wir haben gezeigt, was wir können, da ist so ein Lob natürlich ein toller Lohn für die harte Arbeit.“ Und über eine Wiederholung im nächsten Jahr wurde bereits gesprochen. „Sollten sie Meister werden, sehen wir uns wieder - es wäre so etwas wie ein gutes Omen. Das wäre natürlich unser großer Wunsch!“