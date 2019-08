Tobias Pötzelsberger - Der Frager im Fokus

Noch vor wenigen Monaten war der Name Tobias Pötzelsberger außerhalb von Salzburg nur Insidern ein Begriff. Erst im Herbst des Vorjahres übersiedelte der 36-jährige Innviertler vom „Salzburg heute“-Studio in die Redaktion der „Zeit im Bild“ - dann ging es rasant weiter: Nach einer erfolgreichen Feuertaufe als Moderator einer sechsstündigen „ZIB“-Sondersendung zur Regierungskrise durfte er in die „Königsklasse“ der politischen Fernsehinterviews wechseln; und das auch noch kurz vor einer Nationalratswahl.