Tobias Pötzelsberger moderiert „Sommergespräche“

Die sommerlichen Interviews mit den Vertretern der Parlamentsparteien sind ab 5. August jeweils am Montag um 21.05 in ORF 2 zu sehen. Dass es trotz Nationalratswahl Sommergespräche gibt, ist seit 2017 ein Novum - davor wurden diese in Wahljahren ausgesetzt, da zur Vorwahlberichterstattung ohnehin jede Menge Wahl-Konfrontationen der Spitzenkandidaten zählen. Die Quoten vor zwei Jahren zeigten aber, dass die Österreicher keinerlei Müdigkeit an den Tag legen, wenn es darum geht, politische TV-Diskussionen einzuschalten, hieß es.