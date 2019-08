Pep rastet aus - und kassiert historische Gelbe

Knapp vor der Pause kommt es zur besagten Attacke: Liverpools Gomez kracht in einem intensiven Zweikampf gegen City-Flügelflitzer David Silva. Dieser blieb am Boden liegen. Das brachte wiederum seinen Trainer auf die Palme. Für kurze Zeit verlor Guardiola die Fassung hüpfte an der Outlinie nervös auf und ab, gestikulierte wild gegen den vierten Offiziellen.