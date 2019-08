Lkw-Fahrer fuhr auf Moped auf und flüchtete

Ein Lkw-Lenker übersah in Strass im Zillertal ein Moped, das vor ihm an der Haltelinie stehen blieb. Er fuhr leicht auf, die beiden 15-jährigen Mädchen am Moped kamen zu Sturz und wurden leicht verletzt. Der Lkw-Fahrer verließ die Unfallstelle allerdings ohne zu helfen. Die Polizei sucht Zeugen.