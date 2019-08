Mutmaßliche Dschihadisten wieder im Gefängnis

Terrorverdächtige wieder festgenommen

Diese Entscheidung wurde nun revidiert, 13 mutmaßliche Salafisten und Islamisten erneut zur Festnahme ausgeschrieben. Für einen Hauptverdächtigen klickten am vergangenen Wochenende die Handschellen, die anderen – acht Männer und drei Frauen – wurden am Mittwoch in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert. Dort werden sie unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen bewacht.