Arbeiter erlitten 15.000-Volt-Stromschlag

Zu einem schweren Arbeitsunfall kam es am Dienstagnachmittag am ehemaligen Bahnhof Paternion-Feistritz: Zwei in einem Krankorb befindliche Arbeiter kamen dort während Revisionsarbeiten mit einer aktiven Oberleitung in Kontakt: Die Männer erlitten einen 15.000-Volt-Stromschlag und wurden schwer verletzt.