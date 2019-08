„Kein Plan B“: Surfen gegen Meeresverschmutzung

Die Natur macht auch vor dem Surf-Paradies Nazare nicht halt. Profi Alex Wippel liegt die Umwelt am Herzen. So sehr, dass er sich vorgenommen hat, die größten Wellen zu besiegen und dabei das Meer zu säubern. In Folge dreizehn der neuen krone.tv-Serie „Eight or Eighty“ schildert Wippel mit beeindruckenden Bildern, dass selbst die Traumküsten von Nazare von der Meeresverschmutzung betroffen sind und zeigt, was man dagegen tun kann und was er und seine Freunde dagegen unternehmen.