Big-Wave-Surfen? „Kannst du nicht als Mädchen“

„Eight or eighty“! Die krone.tv-Serie liefert atemberaubende, so im österreichischen TV noch nie da gewesene Bilder von einem außergewöhnlichen Projekt eines Draufgängers der besonderen Art. Hauptdarsteller: Big-Wave-Rider Alex Wippel. Doch in Folge 18 treten die Surferinnen vor den Vorhang. Maya Gabeira und Justine Dupont dienen der Jugend als große Vorbilder. Die entsprechenden Bilder dazu sehen Sie oben im Video!