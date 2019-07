Mäuseplage macht Bauern im Weinviertel zu schaffen

Die Feldmäuse hätten zunächst viel Schaden an Getreide angerichtet und sich in der Folge an Mais, Rüben und Kürbisse herangemacht, schilderte Weinhappel. Boden sei teils „zersiebt“ mit Mäuselöchern. „In dem Ausmaß habe ich das noch nicht gesehen“, betonte der Experte.