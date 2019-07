Koalition: Landesrat widerspricht Schützenhöfer

Am vergangenen Sonntag sorgte der steirische Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer für einen innenpolitischen Aufreger: Im Interview mit der „Krone“ sprach er sich für eine türkis-rote-Koalition auf Bundesebene aus und verwies auf die gute Zusammenarbeit in der Steiermark. So klar hatte sich bisher noch kein hochrangiger ÖVP-Politiker dazu bekannt.