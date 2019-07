Wasserstoff als Teil der mobilen Zukunft

Der ÖAMTC testet in Zusammenarbeit mit der TU Wien bereits laufend diverse Wasserstoff-Fahrzeuge. Dabei zeige sich, dass der Wasserstoff-Brennstoffzellenantrieb sind gerade für Langstrecken eigne. „Mit einer Tankzeit von fünf Minuten und einer Reichweite von etwa 500 Kilometern ist die Anwendung für den Konsumenten ähnlich wie bei den gewohnten Verbrennern“, erklärt Hametner. Allerdings ortet der Mobilitätsclub aktuell mehrere Herausforderungen. „Das Angebot an Fahrzeugen ist sehr gering und sie sind noch teuer. Zusätzlich gibt es erst fünf Tankstellen in Österreich. Entscheidend für den Durchbruch der Wasserstoff-Technologie ist die Finanzierung und Verfügbarkeit der Infrastruktur sowie die Leistbarkeit der Autos“, so Hametner.