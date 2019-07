40 Millionen Euro für Sanierungen in Tirol

Umweltschutz inklusive

Im Vorjahr zeigte sich bereits, dass die Tiroler vor allem in Fenstertausch, Vollwärmeschutz, Dachsanierungen und Heizungserneuerungen investieren. Palfrader lobt: „Wer in Sanierung investiert, betreibt auch aktiven Umweltschutz.“ So werde die Luftqualität verbessert und der Energieverbrauch gesenkt. Zudem würden durch das jährliche Bauvolumen von 150 Millionen Euro Arbeitsplätze gesichert. 2020 soll die Offensive noch einmal verbessert werden.