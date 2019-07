Errichten die Länder denn nur Kreisverkehre?

„Hat geringes Verständnis dafür, was sich dort abspielt“

Peter Bußjäger, Uniprofessor in Innsbruck und Föderalismusexperte, sieht die Sache etwas anders: „Wer glaubt, auf Landesebene geht es um Kleinigkeiten, hat ein geringes Verständnis dafür, was sich dort abspielt.“ In der Verantwortung der Länder liegen „zentrale Themenbereiche“: In der Gesetzgebung selbst sind es neben Fragen der Sozialhilfe auch die Raumordnung und das Baurecht - sprich: „wesentliche Felder für die Frage des leistbaren Wohnens“.