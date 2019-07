„Der Krauthügel wird Salzburgs Hainburg“

In der heißen Phase sollen in fünf Monaten 100.000 Kubikmeter Gestein aus dem Berg gefräst werden. Genau das treibt die Nonntaler auf die Barrikaden: „Das bedeutet 100 Schwertransporte am Tag und einen langen Umweg für Hunderte Radfahrer, weil der Krauthügel gesperrt wird“, so die Anrainersprecher Roswitha Müller und Roland Huber. Zudem werde im Landschaftsschutzgebiet eine Betriebstankstelle errichtet. „Die wird natürlich nach den Arbeiten wieder abgebaut“, sagt Denk.