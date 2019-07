Greenpeace fordert von OMV: „Finger weg von Walen“

Die Umweltschutzorganisation Greenpeace ist mit einem schwindelerregenden Protest gegen die OMV vorgegangen: Weil der österreichischen Ölkonzern in der Nähe von Wal- und Delfin-Habitaten in Neuseeland Bohrungen durchführen will, kletterten Aktivisten auf die Fassade des 116 Meter hohen Gebäudes der dortigen OMV-Zentrale um Transparente aufzuhängen.