Salzburgs 5-Mio.-Mann spielt im Notfallplan Rolle

Wer weiß, was in dieser Woche noch alles passiert! Fix ist nur, dass der Meister am Freitag bei Hütteldorf die Jagd auf die Titelverteidigung startet. Äußerst unklar ist, ob der Kapitän in Wien mit an Bord ist: Andreas Ulmers Frau Sarah ist hochschwanger - mit der Geburt des Sohnes könnte es jederzeit soweit sein. Und wenn es passiert, ist der Ehemann im Kreißsaal zur Stelle. Selbst wenn ein Liga-Hit wie jener auswärts gegen Grün-Weiß bevorsteht!