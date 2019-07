Sahara-Luft heizt den Steirern ein!

So mancher Steirer hat in der Vorwoche schon das Kreuz über den Sommer geschlagen und vermeintlich den kühlen Atem des Herbstes im Nacken gespürt - aber nichts da! Der Hochsommer kommt nicht nur auf Touren, sondern gibt richtig Gas. Jeden Tag etwas heißer, bis wir auf 35 Grad stehen. Und kein Ende in Sicht.