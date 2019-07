Wieder der Bär? Acht getötete Schafe im Pitztal

Wieder Bärenalarm in Tirol! Ein Bauer meldete am Montag auf seiner Hochalm im Gemeindegebiet von Wenns acht seiner Schafe tot. Einige von ihnen wurden zerfleischt auf einem Schneefeld gefunden. In der Nähe befanden sich Abdrücke, die von Bären stammen könnten. Unterdessen konnte eine Wildkamera oberhalb von Pfaffenhofen angeblich ein Foto eines Bären anfertigen. Die Aufnahme kursiert im Netz, die Quelle ist aber ebenso unklar wie die Authentizität.