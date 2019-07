Brexit-Problem leichter lösbar als Mondlandung

Einen Tag vor der erwarteten Kür Boris Johnsons zum Nachfolger der scheidenden Premierministerin Theresa May versucht in einem Gastbeitrag für die „Telegraph“ alle Ängste zu besänftigen, dass die Brexit-Verhandlungen mit der EU scheitern werden und nach dem 31. Oktober Chaos in Großbritannien herrschen wird. Mit „Willen und Tatkraft“ sei ein geregelter EU-Austritt nach wie vor machbar, schreibt Johnson und vergleicht den Brexit mit der Mondlandung. Wenn es vor 50 Jahren schon möglich gewesen sei, zum Mond und zurück zu fliegen, „dann können wir auch das Problem des reibungslosen Handels an der nordirischen Grenze lösen“.