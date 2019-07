Doppelbett für Draußen

Gemeinsam, aber unabhängig - so wie die EXPED Synmat HL Duo sollte das Leben zu zweit sein. Die hochwertige Doppel-Isomatte ist für zwei Schläfer, besteht aber aus separaten Kammern - so dass kein unangenehmes Schaukeln entsteht, wenn sich einer der Schlafenden bewegt. Außerdem bleibt bei einem eventuellen Leck in der Matte eine Seite gefüllt.