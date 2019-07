Die Rettungsschwimmer vom Eggenberger Bad

Bademeister Milošič (40) läuft nicht wie David Hasselhoff in der Kult-Serie Baywatch den ganzen Tag mit lässig in den Nacken gelegter Boje in der Grazer Auster umher. Stattdessen schweift sein Blick unermüdlich, aber gelassen umher, um im Notfall sofort eingreifen zu können. Etwa 100 Badegäste tummelten sich beim „Krone“-Lokalaugenschein im beliebten Grazer Freibad in Eggenberg. „Noch recht wenig. Zu Spitzenzeiten haben wir über 3000 Leute da“, erzählt der 40-Jährige. Dann kann es stressig werden. „An nur einem Tag hatten wir eine Schlägerei unter Jugendlichen, einen Armbruch beim Trampolinspringen und einen Nasenbeinbruch nach einem Köpfler.“