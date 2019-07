An Fels zerschellt: Absturz-Opfer aus Deutschland

Im Fall des Absturzes eines Kleinflugzeuges im Wettersteingebirge in der Nähe der Meilerhütte in Leutasch in Tirol mit drei Toten sind die Ermittler einen Schritt weitergekommen. Das Flugzeug hatte eine deutsche Kennung und war vom norditalienischen Montichiari aus gestartet. Die Ermittler gehen „mit hoher Wahrscheinlichkeit“ davon aus, dass es sich bei den drei Toten um deutsche Staatsbürger handelt. Sie waren 72, 57 und 56 Jahre alt.