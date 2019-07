Betrunkene Radlerin fuhr in Grazer Polizeiauto

Eine betrunkene Radfahrerin ist am Freitag in Graz auf mehrere Polizisten losgegangen. Die Frau wurde aufgehalten, weil sie offensichtlich alkoholisiert war. Plötzlich fuhr sie ins Polizeiauto und attackierte mehrere Beamte, bis ihr Handfesseln angelegt und sie in einen Streifenwagen verfrachtet wurde. Dort trat sie dann noch gegen die Seitenscheiben.