„Ist nicht leicht in der Bussi-Bussi-Gesellschaft“

Das Stück „Der Menschenfeind (frisch verliebt)“ feierte Donnerstagabend Premiere im Wiener Lustspielhaus. Autor Max Gruber hat erneut einen Klassiker von Molière als Vorlage herangezogen und die Handlung in die Gegenwart und nach Wien verlegt. Adi Hirschal ist wieder in der Titelrolle zu sehen. Was wiederum jede Menge Prominenz angelockt hat. Wie er und unsere Promis in der Bussi-Bussi-Gesellschaft zurechtkommen, hat Adabei-TV nachgefragt.