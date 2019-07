Lukas & „Falco“ im Viertelfinale von US-Talentshow

Jetzt ist es offiziell: Österreich ist einmal mehr in der Finalphase von „America’s Got Talent“ vertreten. Das tierisch-menschliche Duo Lukas & „Falco“ wusste bei der bekanntesten Casting-Show der Welt zu überzeugen und steht Ende August im legendären Dolby Theatre in Hollywood auf der Bühne. Für den großen Auftritt wird derzeit in der Schweiz trainiert.