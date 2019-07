Wellen-Wahnsinn im Surf-Paradies Nazare! In Folge elf der neuen krone.tv-Serie „Eight or Eighty“ stellt Hauptdarsteller Alex Wippel seinen Rettungsfahrer und engen Freund Marcio vor, ein Weltenbummler, der von „einer intensiven Liebesgeschichte mit dem Ozean seit 30 Jahren“ spricht. Was er damit meint, sehen Sie hier im Video (oben).