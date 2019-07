Krass! Leipzigs Wolf kann erst 2020 wieder spielen

Österreichs Fußball-Teamkicker Hannes Wolf rechnet nicht mehr damit, in diesem Jahr für seinen neuen Verein RB Leipzig spielen zu können! „Mein persönliches Ziel ist es, in diesem Jahr noch mit der Mannschaft trainieren zu können“, sagte der Ex-Salzburger am Montag im Trainingslager der Leipziger im Tiroler Seefeld.