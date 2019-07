Tiroler Jurist warnt: Nie wieder eine Diktatur

Recherche endete kurz nach dem Ibiza-Skandal

„In über 145 Zitaten, meist aus Tageszeitungen, versuche ich dem Leser die Aktualität des Themas in unserer heutigen Zeit vor Augen zu führen. Von den vielen Einzelfällen bis zum Wunsch nach einem starken Führer lebt dieser Geist heute noch weiter“, betont Greiter. Dieses Buch richtet sich vor allem an alle nach 1945 Geborenen und die ganz Jungen. „Die 229 Denkanstoße sollen dazu beitragen und sensibilisieren, wie schnell der Weg zurück führen kann. Dazu genügt ein Blick in die Türkei“, sagt Greiter. Mit seiner Sammlung begonnen hat der Innsbrucker Anwalt vor 20 Jahren – als zum ersten Mal Schwarz-Blau angelobt wurde. Redaktionsschluss war am 19. Mai 2019 – also zwei Tage, nachdem das FPÖ-Skandalvideo von Ibiza aufgetaucht ist. Und einen Tag später, nachdem Sebastian Kurz die Koalition mit der FPÖ aufkündigte