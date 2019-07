12-Jähriger von Freund seiner Mutter geschlagen

Völlig verzweifelt verständigte eine 42-jährige Türkin am Samstag, früh morgens, die Polizei. Sie gab an, dass ihr 44-jähriger Lebensgefährte ihren Sohn in der gemeinsamen Wohnung in Salzburg-Lehen geschlagen haben soll. Nach dem Aussprechen eines Betretungsverbotes verhielt sich der Türke auf der Polizeiinspektion äußerst aggressiv, begann zu schreien an und stemmte sich mit voller Körperkraft gegen eine Beamtin.