Canyoning-Unfall in Oetz: Deutsche schwer verletzt

Eine Deutsche ist am Freitag bei einem Canyoning-Unfall in der unteren Auerklamm in Oetz in Tirol schwer verletzt worden. Die Frau wollte laut Polizei vom sogenannten „Hohen Sprung“ aus einer Höhe von rund zehn Metern in eine Wassergumpe springen, als sie ausrutschte und über die senkrechte Felswand in die Gumpe stürzte.