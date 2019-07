Lob zum Urteil, aber Kritik am Strafausmaß

Zu gering, gerecht, oder gar zu hoch? Über das Ausmaß der Strafe gegen den Arzt Eduard L. diskutieren Laien, Experten und die Betroffenen heftig. Die Teil-Verurteilung sei eine „späte erste Genugtuung“, teilten die Kinder in einer Aussendung mit. „Das Strafausmaß selber hätte aber nicht geringer sein können und ist ein Hohn für uns“, so eine Tochter. Unterstützt werden sie dabei vom Verein der Autonomen Österreichischen Frauenhäuser (AÖF), wonach Gewalt an Frauen und Kindern verharmlost werde. Von der Staatsanwaltschaft fordert der Verein eine Berufung ein.